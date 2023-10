Applied Materials: Kursziel von 136,86 Euro - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials ist in den Augen der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 136,86 Euro. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet das Unternehmen den Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +4,53%.

Am gestrigen Handelstag legte die Applied Materials-Aktie um +0,17% zu und schließt damit eine positive Woche mit einem Plus von +1,36% ab. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Von insgesamt 33 Analysteneinschätzungen empfehlen 20 Experten (60,61%) die Aktie als Kauf oder starken Kauf. Lediglich drei Experten sind der Meinung, dass Anleger ihre Anteile verkaufen sollten.

Zusätzlich zum positiven Trend-Indikator “Guru-Rating” mit einer Bewertung von 4,03 bleibt festzuhalten: Die Mehrheit der Bankanalysten sieht großes Potenzial in...