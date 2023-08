Applied Materials: Kursziel von 126,32 EUR eröffnet Investoren ein Kursrisiko von -5,47%

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens Applied Materials konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen. Der fünftägige Handelstrend ist jedoch insgesamt rückläufig mit einem Verlust von -2,75%. Aktuell wird die Aktie von Analysten als unterbewertet eingestuft und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 126,32 EUR auf. Dieses Ziel impliziert jedoch ein Abwärtsrisiko für Investoren in Höhe von -5,47%.

16 derzeitige Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie. Drei weitere Experten beurteilen den Wert als kaufenswert mit optimistischer Einschätzung. Elf Bankanalysten halten die Position und nur zwei sind skeptisch und raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating für Applied Materials beträgt aktuell 4,03 nach vorherigen Bewertungen ebenfalls bei 4,03.

