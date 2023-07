Applied Materials: Kursziel von 125,46 EUR - Aktuelle Analyse der Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Applied Materials-Aktie zeigte am letzten Handelstag eine negative Entwicklung und verlor 2,21% an Wert. Damit setzt sich ein negativer Trend fort und addiert sich über die vergangene Woche auf insgesamt -1,23%. Die Stimmung am Markt präsentiert sich dementsprechend pessimistisch.

Nach Einschätzung der Experten ist die Aktie von Applied Materials aktuell unterbewertet – das mittelfristige Kursziel liegt bei 125,46 EUR. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nach einer schwachen Kursentwicklung mit einem schwachen Trend in den letzten Wochen nicht mehr uneingeschränkt.

16 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf; drei sehen sie optimistisch aber nicht euphorisch als kaufenswert an. Weitere elf Experten halten es für angemessen zu halten. Nur zwei Ratingprofis stufen das...