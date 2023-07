Applied Materials: Das Kursziel bei 124,49 EUR bleibt nach wie vor bestehen

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials verzeichnete am gestrigen Tag eine negative Entwicklung von -2,13%. In den letzten fünf Handelstagen zeigt sich ein Gesamtrückgang um -3,30%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt ist.

Trotz dessen halten Bankanalysten das mittelfristige Kursziel von Applied Materials bei 124,49 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Kursrisiko für Investoren in Höhe von -0,79%. Obwohl einige Analysten Bedenken aufgrund des jüngsten schwachen Trends äußern, sind insgesamt noch immer +59.38% der Experten optimistisch gestimmt und setzen auf einen Kauf.

Zusätzlich dazu bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 4,03 unverändert und untermauert die positive Einschätzung vieler Analysten.