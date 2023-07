Applied Materials: Kursziel bei 122,66 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials ist nach Ansicht der Analysten momentan unterbewertet. Das aktuelle Kursziel von Applied Materials liegt bei 122,66 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +0,05% zum aktuellen Kurs.

• Am 21.07.2023 legte die Aktie um +1,76% zu

• Guru-Rating bleibt stabil mit 4,03

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +59,38%

Gestern verzeichnete die Aktie einen Anstieg um +1,76%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Rückgang von -6,25%, was für eine derzeit pessimistische Stimmung am Markt spricht.

16 Bankanalysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere drei als Kauf. Elf Experten halten sie für neutral und nur zwei raten zum Verkauf – insgesamt sind also noch rund sechzig Prozent optimistisch gestimmt.

Das “Guru-Rating” des Trend-Indikators bleibt stabil auf dem...