Applied Materials: Hohes Kurspotenzial von 140,70 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und erreichte gestern ein Plus von +1,20%. Die Stimmung am Markt ist relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 140,70 EUR, was einem Kurspotenzial von +0,09% entspricht. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der jüngsten Vergangenheit.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere setzen diese mit “Kauf” ein. Zehn Experten positionieren sich neutral mit dem Rating “halten”. Nur drei Analysten sind nach wie vor negativ eingestellt und raten zum Verkauf. Dennoch sind insgesamt +59,38% der Analystenschaft optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei...