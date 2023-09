Applied Materials: Erwarteter Umsatzrückgang im vierten Quartal trotz positiver langfristiger Aktienprognose

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Financial Analysten erwarten, dass Applied Materials, ein Unternehmen mit Sitz in Santa Clara, USA, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal in 65 Tagen bekanntgeben wird. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und interessieren sich auch dafür, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials beträgt derzeit 115,32 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass das Unternehmen vor Börseneröffnung einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im vierten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 6,31 Milliarden Euro und es wird erwartet, dass dieser um -28,79 Prozent auf 4,49 Milliarden Euro sinken wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -28,02 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro zurückgehen.

Auf Jahresbasis sind die Aussichten...