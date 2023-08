Applied Materials: Banken sehen mittelfristiges Kursziel bei 123,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie des Halbleiterausrüsters Applied Materials hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren. Gestern betrug das Minus am Markt -1,45%. Insgesamt summiert sich der Verlust auf -3,91%. Der Markt zeigt sich aktuell pessimistisch.

Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie von Applied Materials unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von 123,83 EUR hat. Wenn sie Recht behalten sollten, eröffnet dies Investoren ein Risiko von -6,31%.

16 Analysten stuften die Aktie als “starken Kauf” ein. Weitere drei Experteneinschätzungen fallen mit “Kauf” ebenfalls optimistisch aus. Elf Analysten empfehlen eine neutrale Positionierung (“halten”). Zwei Experten bewerten die Aktie negativ mit einem “Verkauf”. Damit liegt der Anteil positiver Einschätzungen bei insgesamt +59,38%.

Das Guru-Rating für...