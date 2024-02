Applied Materials-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Applied Materials hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 57,31 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +49,28 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 8,03 Prozent. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Applied Materials mit einer Rendite von -0,33 Prozent im letzten Jahr um 57,64 Prozent übertreffen. Aufgrund dieser starken Leistungen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Applied Materials bleibt positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und die Diskussionen hauptsächlich die positiven Themen rund um das Unternehmen behandelten. Die analytische Seite zeigt auch, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Applied Materials derzeit auf 7-Tage-Basis bei 29,98 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und die Aktie als "Gut" einstuft. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Von den 16 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Applied Materials-Aktie sind 12 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie um -22,71 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie von Applied Materials somit ein "Neutral"-Rating.

