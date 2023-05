Applied Materials: Analystenprognosen zeigen Kurspotenzial von +11,32%

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Applied Materials eine marginale Steigerung von +0,04%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich das Ergebnis jedoch auf -0,07%, was für eine relativ neutrale Stimmung am Markt spricht.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 117,16 EUR hat – was einem potentiellen Wachstumspfad von +11,32% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in letzter Zeit.

Von insgesamt 45 befragten Experten sehen 17 die Aktie als stark kaufenswert an und weitere 18 empfehlen sie zum Kauf. Neun halten sie für haltenswert und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19 (auf einer Skala bis maximal fünf).