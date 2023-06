Applied Materials: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 124,57 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +6,00% hingelegt und am gestrigen Tag einen weiteren Anstieg um +0,14% verzeichnet. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 124,57 EUR erreichen kann. Dies würde ein Potenzial von -5,38% eröffnen.

16 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere drei Experten teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch. Elf Bankanalysten setzen das Rating auf “halten” und lediglich zwei sehen die Aktie als Verkauf an. Der Anteil der Analysten mit optimistischer Einschätzung beträgt daher...