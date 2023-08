Applied Materials: Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials hat in den vergangenen Tagen an Wert verloren. Gestern fiel sie um -4,00% und summiert sich damit auf eine negative Kursentwicklung von -7,68% in der vergangenen Handelswoche. Trotzdem bleiben Bankanalysten optimistisch für das mittelfristige Kursziel der Aktie.

• Am 11.08.2023 sank die Aktie um -4,00%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 124,65 EUR

• Laut Guru-Rating ist die Bewertung bei 4,03 geblieben

Das aktuelle Kursziel beträgt 124,65 EUR und würde ein Rückschlagsrisiko in Höhe von -1,70% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der vergangenen Tage.

16 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktien von Applied Materials und drei weitere bewerten sie als “Kauf”. Elf Experten halten es für sinnvoll zu warten (“halten”), während zwei andere...