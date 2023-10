Applied Materials: Analysten sehen Kurspotenzial von +3,26% - Ziel bei 137,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie des US-amerikanischen Halbleiterausrüsters Applied Materials verzeichnete gestern an der Börse eine leichte Abnahme von -0,10%. Betrachtet man jedoch die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage, so liegt das Plus bei +2,51%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Aktuell wird die Aktie nach Ansicht von Bankanalysten unterbewertet gehandelt. Das mittelfristige Kursziel für Applied Materials soll demnach bei 137,18 EUR liegen – ein Potenzial für Investoren von immerhin +3,26%.

Laut Datenlage befürworten aktuell insgesamt 20 Analysten den Kauf der Aktie oder setzen zumindest auf “Halten”, während drei Experten zur Vorsicht mahnen und einen Verkauf empfehlen. Daraus ergibt sich ein Anteil der Optimisten in Höhe von rund +60%. Das Guru-Rating bleibt unverändert stabil mit einem Wert von...