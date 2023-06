Applied Materials: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von +0,29%

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von Applied Materials am Finanzmarkt 2,05% an Wert. Die Bilanz der letzten Handelswoche summiert sich auf -2,06%. Der Markt scheint pessimistisch eingestellt zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 125,28 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet dies ein Kurspotenzial in Höhe von +0,29%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

16 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und drei weitere sprechen eine optimistische Bewertung aus. Elf Experten raten zur Haltung und zwei zum Verkauf. Somit sind immerhin noch knapp 60% aller Analysten optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt gleich wie bisher bei einem Score von 4,03.