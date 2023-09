Applied Materials: Analyse der Aktie und Kurspotenzial von 5,95%

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktienanalyse zeigt eine neutrale Stimmung am Markt mit einer Entwicklung von +0,31% am 25.09.2023 und -0,81% in den letzten fünf Handelstagen für Applied Materials.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 135,92 EUR mit einem Kurspotenzial von +5,95%. Diese Einschätzung wird jedoch nicht von allen Analysten geteilt.

Von insgesamt 17 Analysten bewerten 60,61% die Aktie als starken Kauf oder Kauf. Weitere zehn Experten geben das Rating “halten”, während drei Analysten einen Verkauf empfehlen.

Zusätzlich ergibt sich ein positives Guru-Rating von 4,03 für Applied Materials.