Applied Materials Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Aktie von Applied Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,13 % in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 137,94 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 149,31 USD weicht somit um +8,24 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (149,56 USD) ergibt sich nahezu keine Abweichung vom gleitenden Durchschnitt (-0,17 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 13 positive, 3 neutrale und 1 negative Einschätzung für Applied Materials, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 148,44 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Applied Materials mit einer Rendite von 68,24 Prozent weit über dem Branchendurchschnitt von 26,14 Prozent liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Applied Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...