Applied Materials Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Applied Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 68,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 61,98 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 24,38 Prozent, und Applied Materials liegt aktuell 43,85 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials einen Wert von 20 auf, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 69,64 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Applied Materials bei 137,08 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 164,21 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der Abstände zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200 und GD50) und ergibt insgesamt ebenfalls eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionsintensität gering war, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher für Applied Materials in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Applied Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...