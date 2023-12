Applied Materials Aktie: Ein wahrer Champion!

Applied Materials erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen, die das durchschnittliche Rating des Unternehmens als "Gut" bewerten. Dies setzt sich aus 14 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch in den neuesten Reports kommen die Analysten im Durchschnitt zur gleichen positiven Beurteilung. Ausgehend vom letzten Schlusskurs von 147,72 USD ergibt sich laut Analysten eine Kursprognose von 148,44 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 0,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für das Applied Materials-Wertpapier.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Applied Materials-Aktie sowohl längerfristig als auch kurzfristig positive Entwicklungen aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 134,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 147,72 USD lag, was einer Abweichung von +9,89 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 142,89 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Applied Materials zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen lagen jedoch im normalen Rahmen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat sich der Aktienkurs von Applied Materials um 40,08 Prozent gesteigert, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat sich die Aktie mit einer Rendite von 36,82 Prozent deutlich besser entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

