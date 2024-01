Applied Materials Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von Applied Materials weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,15 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Applied Materials eine Performance von 68,24 %, was einer Outperformance von +43 % im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite mit 58,87 % deutlich höher. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten schätzen die Aktie von Applied Materials auf langfristiger Basis als "Gut" ein, wobei 14 von 18 Analysten eine positive Bewertung abgaben. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 148,44 USD, was einer Erwartung von -8,41 % entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Applied Materials-Analyse vom 02.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...