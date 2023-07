Applied Materials: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel von 121,55 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Applied Materials eine negative Kursentwicklung von -0,68%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen jedoch einen positiven Trend mit einem Gesamtergebnis von +4,05%, was auf eine aktuell optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 121,55 EUR. Dieser Wert wird im Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten erwartet und zeigt ein Potenzial von -5,56% zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht und einige sehen das Potential auch höher.

Aktuell empfehlen 16 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere drei Experten empfinden es als kaufenswert. Lediglich zwei Analysten sprechen sich für einen Verkauf aus. Eine Einschätzung mit einer Mehrheit an Optimisten ergibt somit ein...