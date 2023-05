Applied Materials: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 119,84 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die Aktie von Applied Materials ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 119,84 EUR, was einem Potenzial von -1,49% zum aktuellen Kurs entspricht.

• Am 25.05.2023 stieg die Aktie um +7,18%

• Das durchschnittliche Rating beträgt 4,16

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +67,74%

In den letzten fünf Handelstagen konnte Applied Materials eine positive Entwicklung verzeichnen und am gestrigen Tag ein Plus von +7,18% erzielen. Insgesamt ergibt sich somit ein Gewinn von +2,77%. Trotzdem sind einige Experten skeptisch bezüglich des Kurspotenzials.

Aktuell empfehlen jedoch 17 Bankanalysten einen Kauf der Aktie und weitere vier sehen sie als vielversprechend an (Kauf-Rating), während acht Experten ihre Position halten (Halten-Rating) und nur zwei die Aktie als Verkauf...