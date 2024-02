Applied Materials Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktienanalyse zeigt, dass die Applied Materials-Aktie derzeit einen Kurs von 168,18 USD hat, was sie um +6,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +18,19 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 67,65 Punkten, was bedeutet, dass die Applied Materials-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Applied Materials eine Dividendenrendite von 0,85 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung einen geringeren Ertrag von 1,34 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Aktie von Applied Materials. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, waren die Themen in den letzten Tagen überwiegend negativ. Insgesamt lassen sich auf dieser Grundlage zehn Handelssignale ermitteln, von denen 3 Gut- und 7 Schlecht-Signale sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie.

Zusammenfassend ist die Aktie von Applied Materials in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

