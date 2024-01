Applied Materials Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Aktienkurs von Applied Materials hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 68,24 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche von 25,12 Prozent liegt die Rendite von Applied Materials mit 43,12 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten hat.

Die Analysten haben die Aktie von Applied Materials in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 13 positiven, 3 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 148,44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -0,92 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Applied Materials.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Applied Materials überwiegend negativ diskutiert, und daher wird die Aktie momentan als "Schlecht" eingestuft. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Es gab keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild, aber eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Applied Materials in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

