Applied Materials Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Aktie von Applied Materials zeigt sich in Bezug auf die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung unterdurchschnittlich. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 0,91 %, was 1,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 2,16 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten eingetrübt und führte zu einer Bewertung als "Schlecht". Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab mehrheitlich negative Signale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich positive Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Jedoch gibt es keine aktualisierten Einschätzungen aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 148,44 USD, was einem Potenzial von -8,41 % entspricht, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Applied Materials daher eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

