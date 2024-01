Applied Materials Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Eni SPA":

Die Aktie der Applied Materials wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 153,76 USD, was einer Entfernung von +10,59 Prozent vom GD200 (139,04 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 152,22 USD, was einem Abstand von +1,01 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung für die Aktie von Applied Materials.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf Plattformen der sozialen Medien zeigen derzeit überwiegend negative Meinungen in den letzten zwei Wochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Trotzdem lassen sich insgesamt 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale erkennen, was letztlich zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Applied Materials-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Applied Materials-Aktie mit 0,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,16 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Applied Materials, mit positiven und negativen Signalen aus verschiedenen Analysemethoden.

