Applied Materials Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Applied Materials. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Die Dividendenrendite der Applied Materials-Aktie beträgt 0,85 Prozent, was 1,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,15) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Applied Materials liegt bei 13,92 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen umfasst, beträgt 23,83 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Applied Materials-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,31 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -3816,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 518,19 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

