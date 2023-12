Applied Materials Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 18 Analystenbewertungen die Aktie von Applied Materials abgegeben. Davon waren 14 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Applied Materials-Aktie. Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit als "Gut" bewertet wird. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 148,44 USD, was einem Abwärtspotenzial von -5,59 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 157,22 USD. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, und somit erhält Applied Materials insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Analysepunkt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Applied Materials derzeit bei 134,87 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 157,22 USD liegt und somit einen Abstand von +16,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) 143,58 USD, was einer aktuellen Differenz von +9,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Applied Materials eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Applied Materials daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut" Bewertung in diesem Kriterium. Insgesamt erhält Applied Materials von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 17, was bedeutet, dass die Börse 17,92 Euro für jeden Euro Gewinn von Applied Materials zahlt. Dieser Wert liegt 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69 für "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Applied Materials kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...