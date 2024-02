Applied Materials Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Aktie von Applied Materials berücksichtigt das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf, das für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet wird. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 33,84, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die Einstufung lautet daher "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Applied Materials derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Die Differenz beträgt 1,21 Prozentpunkte (0,85 % gegenüber 2,06 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Applied Materials in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was durch die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen bestätigt wird. Trotz einiger negativer Themen in den Diskussionen wird die Einschätzung als "Neutral" bewertet. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" führt.

Bei Betrachtung der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 146,11 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs (189,14 USD) weicht somit um +29,45 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (164,46 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,01 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

