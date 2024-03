Applied Materials Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten für Applied Materials 12-mal die Bewertung "Gut", 3-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus mit "Gut" bewertet. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führen. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 201,62 USD und erwarten eine Entwicklung von -21,97 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 157,33 USD. Dies wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Applied Materials mit 57,31 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 7,81 Prozent in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Applied Materials-Aktie ein Durchschnitt von 149,05 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 201,62 USD (+35,27 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (170,53 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+18,23 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik verschafft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Applied Materials aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Applied Materials daher als "Schlecht".

