Applied Materials Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung unter den Anlegern für Applied Materials ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt sehr negativ. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung des Unternehmens führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 3 positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Applied Materials-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 87, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu lag der RSI der letzten 25 Tage bei 48,97, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung nach dem RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Informationstechnologie-Sektor hat Applied Materials eine Rendite von 68,24 Prozent erzielt, was 59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstung-Branche liegt die Rendite um 42,1 Prozent über dem Durchschnitt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 137,94 USD, während der letzte Schlusskurs bei 149,31 USD liegt, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie daher eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik.

