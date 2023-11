Applied Materials Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Aktienanalyse: Die Aktie des Unternehmens Applied Materials wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage analysiert. Dabei ergab sich ein Wert von 129,54 USD, was einem Unterschied von +0,44 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 130,11 USD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 141,81 USD, wobei der aktuelle Schlusskurs unter diesem Durchschnitt liegt (-8,25 Prozent). Daher wird die Applied Materials-Aktie in diesem Fall als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.

Relativer Stärkeindex: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Applied Materials-Aktie beträgt aktuell 84,27, was als überkauft gilt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausweitung des Betrachtungszeitraums auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird der RSI für die Applied Materials-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Dividende: Die Dividende für Applied Materials beträgt 0,91 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,62 % niedriger ist. Die Differenz von 1,71 Prozentpunkten führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird.

Anlegerstimmung: In den sozialen Medien waren die Meinungen zu Applied Materials in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab sechs positive und acht negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit auf einen Kauf hinweist. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Applied Materials als "Neutral" bewertet.

Sollten Applied Materials Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...