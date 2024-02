Applied Materials Aktie: Wo soll das noch hinführen?

In den letzten Wochen konnte bei Applied Materials eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies wurde durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer besseren Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Applied Materials wurde zuletzt positiver bewertet. Vor allem positive Meinungen wurden in den sozialen Medien veröffentlicht, und die Diskussionen konzentrierten sich auf die positiven Themen rund um das Unternehmen. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was insgesamt zu einer gemischten Bewertung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat sich die Rendite von Applied Materials um 38,82 Prozent gesteigert, was jedoch immer noch 2,52 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr neutral bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis wird die Aktie von Applied Materials als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 18,73 insgesamt 74 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine positive Bewertung.

