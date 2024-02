Applied Materials Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Applied Materials ist neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", basierend auf 18 Bewertungen, wovon 13 positiv, 4 neutral und 1 negativ ausfielen. Kurzfristig ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da innerhalb eines Monats keine positiven Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 150,29 USD, was einer Erwartung von -10,63 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 67,65, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung der Aktie von "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Applied Materials-Analyse vom 06.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...