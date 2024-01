Applied Materials Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Aktienkurs von Applied Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 38,82 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 41,93 Prozent, wobei Applied Materials mit 3,11 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 19,31 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,9 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials bei 18,73, was unter dem Branchendurchschnitt von 70,92 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Applied Materials liegt bei 33,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

