Applied Materials Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Applied Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,31 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine unterdurchschnittliche Performance darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 10,41 Prozent, wobei Applied Materials aktuell 46,91 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet wird die Aktie von Applied Materials als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 23,05 insgesamt 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 74,31 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Applied Materials. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Applied Materials sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis positive Indikatoren aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt deuten auf einen Aufwärtstrend hin, wodurch die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

