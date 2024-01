Applied Materials Aktie: Was passiert jetzt?

Die Dividendenrendite der Aktie von Applied Materials liegt derzeit bei 0,85 %, was 1,32 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung ist. Dies macht die Dividenden des Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Applied Materials in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen ausgewertet und festgestellt, dass die Anlegerstimmung als insgesamt "Schlecht" einzustufen ist. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, aber die Auswertung von berechenbaren Signalen ergab 7 positive und 2 negative Signale, was zu einer insgesamt "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Applied Materials derzeit um 9,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +20,28 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 13 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung für die Aktie von Applied Materials abgegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 148,44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -11,61 Prozent darstellt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Applied Materials.

Sollten Applied Materials Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...