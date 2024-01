Applied Materials Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie von Applied Materials hat in den letzten Wochen eine starke negative Stimmung in der Internet-Kommunikation erlebt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Darüber hinaus wurde in den sozialen Medien keine signifikante Diskussionsstärke gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Aktie mit 167,94 USD derzeit um +9,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +20,28 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 0,85 %, was einen geringeren Ertrag als der Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten wurden 13 "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht"-Einstufungen von Analysten aus Research-Abteilungen für die Aktie der Applied Materials abgegeben. Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 148,44 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -11,61 Prozent entspricht und zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Applied Materials.

