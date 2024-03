Applied Materials Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Aktie von Applied Materials hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und Buzz geführt hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einstufung führte. Insgesamt wurde die Aktie von Applied Materials als "Gut" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Applied Materials 12 Mal eine positive Bewertung, 3 Mal eine neutrale Bewertung und 1 Mal eine negative Bewertung gegeben. Langfristig erhielt die Aktie das Rating "Gut" von institutioneller Seite. Kurzfristig wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, aber das mittlere Kursziel der Analysten von 157,33 USD führte zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Applied Materials führte zu einer negativen Einschätzung, da der Wert bei 80,84 lag. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Applied Materials eine Rendite von 57,31 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 9,68 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhielt die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

