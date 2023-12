Applied Materials Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Applied Materials beträgt 11,58, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 36,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Applied Materials ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,92 auf, was 74 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (69,92). Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Applied Materials eingestellt waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Gut"-Einschätzung. Jedoch zeigen Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrheitlich Verkaufssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Applied Materials mit 161,74 USD inzwischen +11,98 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +19,54 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" für die Aktie führt.

