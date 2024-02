Applied Materials Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Applied Materials ist insgesamt sehr positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass in letzter Zeit vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer neutralen Einschätzung des Titels führte. Diese Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, wobei sich 3 negative und 3 positive Signale zeigten, was schlussendlich zu einer neutralen Empfehlung führte.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" verzeichnete Applied Materials eine Rendite von 57,31 Prozent, was mehr als 522 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 3925,79 Prozent, wobei Applied Materials mit 3868,48 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Applied Materials derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Applied Materials-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 146,11 USD. Der letzte Schlusskurs von 189,14 USD weicht somit um +29,45 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (164,46 USD) zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs darüber liegt (+15,01 Prozent), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein gutes Rating.

