Applied Materials Aktie: Quartalszahlen und Prognosen – Erwartetes Umsatz- und Gewinnrückgang

Die Quartalsbilanz des in Santa Clara, USA ansässigen Unternehmens Applied Materials steht in -47 Tagen an. Aktionäre fragen sich, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die Applied Materials Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Aktuell hat die Applied Materials Aktie eine Marktkapitalisierung von 109,35 Mrd. EUR und wird in -47 Tagen nach Börsenschluss die neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Applied Materials einen Umsatz von 6,17 Mrd. EUR, nun wird ein Rückgang um -5,50% auf 5,83 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um -10,30% fallen und bei 1,36 Mrd. EUR...