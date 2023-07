Applied Materials: Aktie mit Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Die US-amerikanische Applied Materials gehört in der Branche zu den führenden Unternehmen und konnte am 13.07.2023 eine Kursentwicklung von +2,71% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage weisen ein Plus von +2,21% auf – die Stimmung ist dementsprechend positiv.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 123,87 EUR und damit um -4,33% über dem aktuellen Kursniveau. Wie realistisch diese Prognose ist, darüber sind sich Analysten uneinig: Während 16 Experten einen starken Kauf empfehlen und drei das Rating “Kauf” vergeben, halten elf Analysten die Aktie nur für eine Halteposition. Zwei Stimmen sprechen gar für einen Verkauf.

Trotzdem bleibt das Guru-Rating bei 4,03 unverändert – ein Indikator dafür, dass langfristig betrachtet durchaus Potenzial im Wertpapier stecken könnte.

• Applied Materials legt am...