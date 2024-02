Applied Materials Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Applied Materials-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI-Wert mit 24,95 im überverkauften Bereich, daher bekommt die Aktie nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben Bankanalysen auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Applied Materials zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Applied Materials deutet auf eine positive Veränderung hin, weshalb die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Applied Materials diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, bekommt die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Applied Materials mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,18 um 70 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".

