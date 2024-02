Applied Materials Aktie: Jetzt knallt es!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials liegt mit einem Wert von 23,05 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Der durchschnittliche KGV der Branche beträgt 75, was einer Differenz von 69 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Applied Materials beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -1,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten 12 Monaten erzielte Applied Materials eine Performance von 57,31 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 3874,28 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3816,97 Prozent im Branchenvergleich für Applied Materials. Im Sektorvergleich lag die Rendite des Unternehmens um 517,96 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Informationstechnologie"-Sektors. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Applied Materials ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Aus den Ergebnissen der Analyse ergibt sich eine "Gut" Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung.

