Applied Materials Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Applied Materials neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Applied Materials-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 11,83, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,43, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking ergibt daher eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewerten. Unsere Analysten haben Applied Materials auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Applied Materials in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen unterstützt. Dabei ergeben sich acht konkret berechnete Signale (4 "Schlecht", 4 "Gut"), was zu einer "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit muss die Stimmung bezogen auf Applied Materials als "Gut" eingestuft werden.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Applied Materials beträgt das aktuelle KGV 18, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (Durchschnitt KGV von 70) unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,85 Prozent und liegt damit 1,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung, 2,17). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Applied Materials-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

