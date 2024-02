Applied Materials Aktie: Ist das wirklich normal?

Applied Materials, ein Unternehmen aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 57,31 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien dieser Branche im Durchschnitt um 3873,34 Prozent, was bedeutet, dass Applied Materials im Branchenvergleich eine Underperformance von -3816,02 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Applied Materials mit 518,19 Prozent unter dem Durchschnitt von 575,51 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Analysten haben in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Bewertungen für die Applied Materials-Aktie abgegeben, wovon 12 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Im zurückliegenden Monat wurden 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Gut"-Titel bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 157,33 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -21,16 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhalten die Applied Materials-Aktie somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Applied Materials ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,05 auf, was 69 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche, die mit 73,93 bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Applied Materials festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Applied Materials-Aktie sowohl aus fundamentalen als auch aus Analystensicht ein "Neutral"-Rating erhält, während sie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich eine Unterperformance aufweist.

