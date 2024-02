Applied Materials Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf Applied Materials ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 3 gute Signale, was zu einer insgesamt schlechten Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Applied Materials eine Rendite von 0,85 Prozent auf, was 1,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Applied Materials liegt mit 18,73 unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstig ist und daher eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Applied Materials-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt gute Bewertungen erhält, was darauf hinweist, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine schlechte Dividendenrendite, aber gute fundamentale und technische Bewertungen für die Applied Materials-Aktie.

