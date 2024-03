Applied Materials Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Im Falle von Applied Materials beträgt das aktuelle KGV 23, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72 als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem IT-Sektor liegt Applied Materials mit einer Rendite von 57,31 Prozent deutlich über dem Schnitt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kann das Unternehmen mit einer Rendite von 48,97 Prozent eine sehr gute Entwicklung vorweisen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Applied Materials. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Applied Materials-Aktie sowohl über den letzten 200 Handelstagen als auch über den letzten 50 Handelstagen positiv abschneidet. Der aktuelle Schlusskurs von 205,56 USD weicht um +35,61 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Wert der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Schlusskurs von 176,34 USD eine positive Entwicklung von +16,57 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie somit gute Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine starke Entwicklung des Unternehmens hinweist.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Applied Materials-Analyse vom 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Applied Materials jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Applied Materials-Analyse.

Applied Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...