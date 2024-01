Applied Materials Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Aktie von Applied Materials wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV beträgt 20,06 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 70,65 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Bei der technischen Analyse wird zunächst der 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, der für die Applied Materials-Aktie bei 138,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 149,81 USD deutlich darüber, was eine Abweichung von +8,14 Prozent im Vergleich darstellt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt beträgt der Wert aktuell 151,05 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (-0,82 Prozent) liegt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Applied Materials-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Applied Materials wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben jedoch vor allem "Gut"-Signale, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Applied Materials-Aktie liegt bei 85,27 Punkten, was auf eine Überkaufung hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

