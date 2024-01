Applied Materials Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Applied Materials neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Applied Materials beträgt 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet. Der RSI25-Wert liegt bei 50,3, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die Bewertung von Analysten zeigt, dass von insgesamt 17 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 13 als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das Durchschnittsrating für die Aktie ist somit "Gut". Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 148,44 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -0,38 Prozent fallen könnte. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Applied Materials im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 68,24 Prozent erzielt hat - das ist 59 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" erzielte eine mittlere Rendite von 25,88 Prozent, wobei Applied Materials mit 42,35 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Applied Materials bei 138,08 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 149 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,91 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 149,85 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

